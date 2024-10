Il Ravenna batte in rimonta il San Marino e si aggiudica il derby per 2 a 1. Al Benelli succede tutto nella ripresa. Titani avanti con Giometti al 49esimo, pareggio giallorosso al minuto 67 con Matteo Milan. A regalare la vittoria ai padroni di casa la rete di Francesco Manuzzi al 72esimo. Comincia nel migliore dei modi l'avventura sulla panchina del Ravenna per Marco Marchionni, chiamato in settimana a sostituire l'esonerato Antonioli.