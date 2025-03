Il Ravenna vince la Coppa Italia

il Ravenna ha vinto la coppa Italia di Serie D battendo ai rigori il Guidonia. Si tratta del secondo trofeo della propria storia dopo lo scudetto dei dilettanti vinto nella stagione 1956-1957. In vantaggio i giallorossi con il gol realizzato da Manuzzi su calcio di rigore. La partita risulta equilibrata, con il Guidonia capace di pervenire al pareggio a fine primo tempo. Sugli sviluppi di un corner, l’ex Spinosa si inventa un destro a giro che batte Galassi. Ravenna che mostra qualche difficoltà ad inizio ripresa e il Guidonia si porta in vantaggio con Tounkara. La squadra di Marchionni reagisce e ancora su palla inattiva trova il 2-2 di Zagre, al primo gol in maglia giallorossa. Il risultato non cambierà più si va ai calci di rigore per assegnare il trofeo. Il Ravenna non sbaglia mai mentre il palo colpito da Musso del Guidonia consegna la Coppa Italia al Ravenna.