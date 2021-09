Il Real Madrid non sfonda e il Villarreal torna a casa dalla trasferta al Santiago Bernabeu con un prezioso 0-0 in tasca.

La squadra di Carlo Ancelotti rimane in vetta alla Liga con 17 punti dopo 7 partite, ma adesso a -3 c'è anche il Siviglia di Julen Lopetegui, che ha battuto in casa l'Espanol di Barcellona per 2-0.