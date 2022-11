Il Renate elimina l'Alessandria e vola ai quarti

L'Alessandria mostra come non si deve fare l'uscita dal basso. Mionic perde palla al limite della propria area, Esposito intuisce, avanza e calcia addosso a Marietta che respinge: riprende lo stesso Esposito che cade da solo in area e i grigi si salvano. Alessandria che va in gol su azione d'angolo ma tutto vanificato per la posizione irregolare. Colpo di testa di Larotonda sul cross di Ermacora, sfera incrociata ad un soffio dal palo. Altra protesta dei padroni di casa per un presunto fallo di mano in area non sanzionato. Pellegrini, azione personale, il numero 18 dell'Alessandria fa tutto bene, la conclusione deviata in angolo da Furlanetto. Il renate ad un passo dal vantaggio con Larotonda colpo di testa e parte alta della traversa. La svolta nel finale quando sempre su colpo di testa i bianchi dell'ex Ravenna Andrea Dossena la sbloccano con Malotti, bravo a prendere il tempo tra i due centrali di casa. Ancora un uscita dal basso sbagliata e condita da errore clamoroso individuale da il via all'azione che porta al raddoppio di Squizzato. Furlanetto con due interventi strepitosi al novantesimo mantiene la porta inviolata, poi c'è anche il classico fallo di frustrazione espulso Martignago. Allo stadio Moccagatta di Alessandria, Renate batte Alessandria 2-0 . Renate ai quarti di finale di Coppa Italia.