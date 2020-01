MERCATO Il riminese Angelini al Milan Il giovane centrocampista lascia il Rimini e passa ai rossoneri

Il riminese Angelini al Milan.

Francesco Angelini, centrocampista classe 2003, è stato ceduto al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giovane calciatore del Rimini, che in estate ha svolto la preparazione con la prima squadra debuttando in Coppa Italia a Pesaro, per poi dividersi tra la stessa e la formazione Berretti, una grande opportunità che gratifica anche il lavoro di tutto il settore giovanile biancorosso.



I più letti della settimana: