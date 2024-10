SERIE C Il Rimini a Terni per diventare grande

Due punti di vantaggio sulla seconda con una partita da recuperare. Se non è propria una fuga, quella del Pescara, è per lo meno un tentativo serio. Per sapere qualcosa in più occorrerà attendere domenica sera quando la squadra di Baldini misurerà progetti ed ambizioni al Porta Elisa, fortino di una Lucchese che fino ad ora magari cento ne pensa, ma una o poco più ne fa. Andando per ordine la Ternana, prima inseguitrice, potrebbe regalarsi questa sera una notte da capolista qualora superi il Rimini al Liberati, Rimini però che in questa prima parte di torneo fa la spola tra sogni e realtà e comunque meglio, molto meglio fuori casa. Tradotto è difficile, non scontata. L'altra seconda, l'Entella, viaggia a Pontedera in casa di un gruppo giovane che la mano esperta di Menichini ha reso squadra. Giornata potenzialmente difficile per la zona rossa. La Spal ad Arezzo ce l'ha tra il complicato e il molto complicato, il Legnago ospita la Torres (auguri), il Sestri a Campobasso chiuso dal pronostico. Resta il Perugia, bella chance col Milan Futuro, e resta Pineto-Ascoli. Vero che gli abruzzesi sono in crescita, come vero è che l'Ascoli (risultati a parte) ha trovato con la guida di Mimmo Di Carlo più di un motivo per provare a giocarsela.

