SERIE C Il Rimini acciuffa la Vis Pesaro e prosegue la striscia Al Benelli è 1-1: Nina la sblocca dopo 77", Morra, nuovo co-capocannoniere del girone, la riprende nel finale. 7° risultato utile consecutivo per la squadra di Troise che però manca l'ingresso nei playoff.

Niente terzo successo in fila per un Rimini che dalla Vis Pesaro trova l'1-1 dopo una rincorsa partita già dopo 77”: immediato il vantaggio casalingo, col tiro da fuori di Nina impennato da Megelaitis e, di conseguenza, imprendibile per Colombi. I biancorossi di Romagna allungano a 7 la striscia di risultati utili ma mancano l'ingresso nei playoff; per quelli delle Marche invece sono 4 punti consecutivi e aggancio all'Olbia, sul bordo playout.

Incassato il gol di Nina, il Rimini ci prova a sua volta dalla distanza con Cernigoi, Polverino respinge centrale e sugli sviluppi Morra è in fuorigioco. Ancora tentativo dalla distanza, con Di Paola che manda a spasso Langella e scarica il mancino, e parata così così anche per Colombi, Sylla va a rimbalzo e incrocia da posizione ravvicinata ma defilata, mancando lo specchio.

Sul prosieguo del ping pong si mettono in bolla anche i portieri: Lepri per l'inserimento di testa di Morra e attenta risposta di Polverino, di là Di Paola crossa per l'inzuccata in tuffo di Tonucci e Colombi salva a una mano.

Ripresa e sempre un'occasione per lato, sempre per temi: Di Paola gira al volo dal limite e la traversa gli nega un allungo che forse chiamerebbe i titoli di coda. Invece il Rimini resta vivo e, 10' dopo, la riprende: punizione centrale di Lamesta, Polverino devia contro la traversa e lesto tap in di testa di Morra, che fa 8 in campionato e diventa co-capocannoniere col cesenate Shpendi.

La Vis protesta invocando il fuorigioco della punta, che però sembra essere tenuto in gioco dal “coccodrillo” in barriera. Lamesta che ci prova a giro dal limite senza fortuna è l'ultimo sussulto: finisce in pari e per i tifosi di Pesaro, considerando l'andamento recente dei ragazzi di Troise, è un buon motivo per far festa.

