SERIE C Il Rimini affonda a Pontedera Debutto amaro per Emanuele Troise sulla panchina romagnola. Il Pontedera vince 4 a 0.

La crisi del Rimini non conosce confini. A Pontedera arriva la sesta sconfitta stagionale, un solo punto nelle ultime 5 giornate. L'arrivo in panchina di Emanuele Troise non porta i frutti sperati e la gara dello stadio Mannucci si chiude in meno di mezz'ora. Al primo affondo i toscani passano con Angori che sfrutta una palla vagante per infilare la porta di Colombi.

Il Rimini fatica a reggere il ritmo imposto alla gara dai padroni di casa e dopo una manciata di minuti arriva il 2 a 0. Bella iniziativa di Benedetti che serve a Catanese un pallone solo da depositare in rete. Dei romagnoli non c'è traccia e poco prima della mezz'ora, i toscani calano il tris. Il destro di Ianesi viene respinto da Colombi che poi non può nulla sulla deviazione ravvicinata di Catanese. Pontedera sul 3 a 0 e doppietta personale per il centrocampista di Max Canzi.

Per vedere il Rimini bisogna attendere il secondo tempo, quando Morra si divora cosi la prima vera palla gol per la formazione ospite. Ci prova anche Cernigoi, destro smorzato da un difensore che facilità la parata dell'estremo difensore toscano. Quando il Rimini pare offrire qualche cenno di risveglio, il Pontedera serve il poker. Suggerimento di Catanese, per lo stacco imperioso di Nicastro che firma il 4 a 0. Serata da dimenticare in fretta per la squadra di Troise che resta all'ultimo posto in classifica e domenica al Neri arriva l'Ancona.

