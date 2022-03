SERIE D Il Rimini allunga e vola a +5 sul Ravenna I biancorossi di Gaburro battono la Correggese con i goal nella ripresa di Callegaro e Ferrara. Il Ravenna dopo 10 vittorie consecutive pareggia in casa con l'Aglianese

Il Rimini allunga e vola a +5 sul Ravenna.

Nonostante le tante assenze il Rimini va a vincere sul difficilissimo campo di Correggio e mette una seria ipoteca sulla promozione in Serie C. La squadra di Gaburro batte la Correggese con due goal nella ripresa realizzati da Callegaro e Ferrara. Il Ravenna dopo 10 vittorie consecutive viene bloccato in casa dall'Aglianese. Il pareggio per i giallorossi arriva in rimonta perchè sotto di due riescono a riprendersi e a pareggiare 2-2. In classifica il Rimini a 70 Ravenna a 65. Cade anche il Forlì in casa con il Prato 0-2.

