SERIE D Il Rimini allunga in vetta

Il Rimini allunga in vetta.

In serie D allunga al comando della classifica la capolista Rimini che vince 2-0 sul campo dell'Alcione con gol di Germinale e Greselin. I biancorossi sono ora a +3 sul Lentigione che ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Mezzolara. Terza forza del campionato il Ravenna che ha liquidato la Tritium 3-1 con gol di Guidone, Saporetti e Macrì. La Sammaurese vince 3-1 il derby col Forlì: Merolonghi, Gregorio e Bonandi per i padroni di casa, Rrapaj per i galletti. 3-1 infinine del Progresso sul Prato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: