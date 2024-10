Il Rimini allunga la striscia positiva. Il Legnago resta ultimo

Ha giocato meglio la squadra di Buscè in altre occasioni, ma quello che conta in questa fase e soprattutto contro il Legnago Salus, fanalino di coda, era vincere e il Rimini, seppur a fatica, ha confermato il pronostico. Lepri di testa sul cross dalla destra, manda la sfera a fil di palo. Buon giro palla biancorosso, sul nuovo centro di Cinquegrano da destra, si inserisce Longobardi, Rigon l'accompagna con gli occhi anche questa ad uscire di un nulla.

Il Legnago getta al vento un occasionissima, goffo l'intervento di Basso Ricci, che solo davanti a Colpombi buca clamorosamente la sfera, poi la difesa biancorossa, in qualche modo, si salva. Bombagi prova a fare tutto da solo, conclusione potente ma non precisa. E' ancora il numero 25 a provarci dalla lunga, stesso risultato di prima. Centrale anche la conclusione di Langella, respinta da Rigon in tuffo.

Prima del tè, sull'angolo dalla sinistra il difensore austriaco Martic non riesce ad angolare. Si resta sullo 0-0.

Ripresa, si gira Semeraro in area, ma non trova la porta. Comincia l'assalto, prova a serrare i tempi la squadra di Buscè che colleziona una serie di palle gol senza riuscire a sfondare. L'acuto arriva al minuto 74, su palla inattiva. Dall'angolo, la sfera arriva a Megelaitis che rovescia in porta, la difesa del Legnago non pulisce, Chiarella in spaccata la mette dentro.

Brivido finale quando Martic indirizza nell'angolo su punizione, Colombi in tuffo respinge poi il destro di Pelagatti viene deviato in angolo. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Legnago Salus 1-0.