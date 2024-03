SERIE C Il Rimini cade ancora La squadra di Troise perde 3 a 1 in casa della Spal

L'immeritata sconfitta di Catania in Coppa Italia deve aver lasciato il segno. Sul campo della Spal, il Rimini rimedia la terza sconfitta consecutiva in campionato e si complica anche la corsa alla zona play-off. Di Carlo si affida alla coppia d'attacco formata da Antenucci e Petrovic, Triose risponde con il tridente composto da Lamesta, Morra e Malagrida.

Si comincia con il sinistro dal limite di Carraro che scheggia la traversa. Nonostante la pioggia battente, la gara è bella e ricca di occasioni da gol. Poco dopo la mezz'ora ci vuole un super Colombi per dire di no al destro a giro di Dalmonte. Si vede anche il Rimini con lo stacco imperioso di Garetto, palla fuori non di molto. Al minuto 36, i padroni di casa passano in vantaggio. Sulla punizione di Maistro si accende una mischia in area, l'ultimo tocco è di Gigli per il più classico degli autogol. Allo scadere del primo tempo, destro di Morra e palla fuori per una questione di centimetri.

Ad inizio ripresa la Spal va vicinissimo al raddoppio. Prima il colpo di testa di Peda che finisce sulla traversa, poi ci prova Dalmonte che trova il salvataggio sulla linea di Gigli. Il Rimini non ci sta e non è nemmeno fortunato quando il sinistro di Lamesta si perde fuori di un nulla. Dalla parte opposta, destro di Antenucci ad un soffio dal palo della porta di Colombi. Al secondo tentativo, l'attaccante di Di Carlo fa centro. Maistro salta due avversari e scarica per Antenucci che con un gran sinistro supera l'incolpevole Colombi. Quinto gol in campionato per l'esperto attaccante della Spal. Un paio di giri di lancette e il Rimini riapre la partita. La firma è quella di Nicolò Gigli che anticipa Peda ed infila la porta avversaria. I romagnoli credono nella rimonta e Ubaldi da posizione ravvicinata trova la strepitosa risposta di Galeotti. Ad un paio di minuti dal termine la Spal chiude la partita. Questa volta fa tutto Tripaldelli che difende palla, salta un avversario e poi in diagonale infila l'angolo basso alla sinistra di Colombi. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal batte Rimini 3 a 1.

