Il Rimini cade in casa con l’Entella 1-4

Gaburro ridisegna il suo Rimini rispetto al derby con il Cesena sono cinque le novità: Haveri, Pietrangeli, Pasa, Tonelli e Rossetti. Intraprendenti i biancorossi in apertura, diagonale di Santini di poco fuori. L’occasionissima la crea la Virtus Entella e la spreca Merkaj, bravo a prendere il tempo, poi scarica sul palo a portiere battuto. È un segnale che il Rimini non codifica e dopo dieci minuti viene punito dal numero 33 che si incunea nel cuore della difesa biancorossa vince un rimpallo con Pietrangeli e porta in vantaggio l’Entella con estrema facilità. Merkaj non perdona liguri avanti. Rimini che risponde con il colpo di testa di Rossetti, blocca De Lucia. Di là sul corner si alza sempre Merkaj sfera fuori non di molto. Sospetto abbraccio in area di Santini l’arbitro lascia correre, tutto questo nel finale di primo tempo. Inizio ripresa e altra doccia fredda per il Rimini che incassa il raddoppio, diagonale di Rada e nulla da fare per Galeotti. Il Rimini ha il merito di riaprirla subito con Mattia Rosetti su suggerimento di Gabbianelli e gentile concessione di De Lucia. Neanche il tempo di gioire e Merkaj rimette subito le cose a posto per i liguri: doppietta per lui e settimo centro stagionale. Pareggia il conto dei legni il Rimini, Gabbianelli su punizione e palla sul palo. Nel finale c’è gloria anche per il nuovo entrato Morosini per un poker che evidenzia tutti i limiti attuali di una squadra, quella di Gaburro, senza anima. Liguri nuovamente nelle parti altissime della classifica, romagnoli in caduta libera. Al Romeo Neri di Rimini, Virtus Entella batte Rimini 4-1.