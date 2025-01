SERIE C Il Rimini cade in casa della capolista: l'Entella vince 2-1 Chiavari sfonda solo nella ripresa il muro eretto da un buon Rimini, mantenendo la vetta. Per l'Entella segnano Franzoni e l'ex Bariti, di Piccoli il momentaneo pari biancorosso.

Il Rimini si conferma squadra insidiosa ma – alla fine – non resta nulla in termini di punti: l'Entella ha più voglia di vincerla e lo fa da big qual è. Il 2-1 significa un'altra settimana da capolista. Partenza a razzo: Bariti scambia con Corbari e scende a destra, cross con i giri giusti sul quale Franzoni scrive 1-0. Inserimento perfetto del centrocampista biancazzurro e, dopo 3 minuti, l'Entella è già avanti. Doccia gelata per il Rimini che però non si scompone e trova il pari alla prima occasione utile: Piccoli prende la mira dal limite e la infila dove Del Frate non può arrivare. Pezzo di bravura, i romagnoli tornano subito in quota. Da qui inizia l'assedio di Chiavari: contro movimento di Bariti per liberarsi della marcatura sul cross di Franzoni, colpo di testa a lato da due passi. Casarotto invece la fa girare con il mancino da calcio di punizione, scheggiando il palo.

Nella ripresa l'Entella continua a spingere: Corbari arriva sul campanile in area, il diagonale esce di un soffio. Il Rimini prova a reggere ma crolla a un quarto d'ora dalla fine: sull'ennesimo servizio da sinistra la sfera viene prolungata sul secondo palo dove Bariti arriva in spaccata, superando Colombi. Il “Comunale” esplode per un gol di importanza vitale, nel finale i ragazzi di Buscè restano anche in 10 per il rosso diretto a Lepri dopo una scaramuccia con Santini. Il 2025 dell'Entella nasce sotto una buona stella.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: