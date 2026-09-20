Il Rimini cala il tris sul Russi

Il Rimini cala il poker e continua la sua corsa. Al Romeo Neri i biancorossi superano 3-0 il Russi al termine di una gara dominata e nella quale la differenza di valori è apparsa evidente fin dalle prime battute. Innumerevoli le possibilità create dalla squadra di Massimo Gadda capace di divertirsi e far divertire i 4 mila del Neri.

Tra le altre, arriva al ventesimo la palla gol più nitida: Carnesecchi, ottima la sua prova inserisce per Cicarevic, l'ex San Marino salta l'uomo poi chiude troppo la conclusione che colpisce il palo esterno. Dominio totale biancorosso con il Russi schiacciato e quasi mai propositivo, arrivano a grappoli le possibilità potenziali, ma il risultato si sblocca solo a sei dal termine di frazione. Valerio Nava si fa trovare pronto all'appuntamento e scarica dentro sul secondo palo. Vantaggio strameritato da una squadra superiore in ogni reparto. Nella ripresa l'unico momento favorevole al Russi intorno al decimo: con il rischio autogol evitato per un soffio, la difesa del Rimini si salva in calcio d'angolo. I cambi di Gadda fanno ulteriormente la differenza: dentro Carmona e il sammarinese Zannoni.

E' proprio di Lorenzo Carmona di testa il gol della tranquillità. Rimini sul velluto e in grande scioltezza, Nisi ruba un gran pallone poi innesta il turbo,. Servizio per Facundo Piazze e tris biancorosso. C'è anche la grande chance per Samuele Zannoni, il centrocampista della nazionale sammarinese non trova la porta con il portiere nettamente fuori dai pali.

Quarta vittoria consecutiva per il Rimini, che conferma numeri importanti: dieci gol segnati e ancora nessuna rete subita. Un avvio di stagione da protagonista. Allo stadio Romeno Neri di Rimini, Rimini batte Russi 3-0.









