SERIE C Il Rimini Calcio non presenterà domanda di ripescaggio

Il Rimini FC comunica che, vista la ristrettezza di tempo a disposizione non riuscirà a presentare la domanda di ripescaggio al prossimo campionato di serie C. Il termine ultimo scade oggi alle ore 19. I biancorossi si devono fermare di fronte all’impossibilità di produrre in tempo utile la seconda fideiussione richiesta. Sarà dunque serie D anche nella prossima stagione calcistica.

