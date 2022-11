Il Rimini cede ai rigori al Vicenza

Rimini - Vicenza

Una buona cornice di pubblico al Romeo Neri per la sfida di Coppa Italia tra Rimini e Vicenza. Gaburro schiera Vano, espulso contro la Torres nell'ultima di campionato, e Gabbianelli come tandem offensivo. Modesto risponde con il tridente, Busatto, Rolfini e Oviszach. Si comincia con il destro a giro di Cavion, non troppo distante dalla porta di Galeotti. Minuto 32. Ingenuità di Piscitella che trattiene l'avversario sulla linea di fondo campo. Il direttore di gara non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore per il Vicenza. Sul dischetto Rolfini, destro debole e poco angolato, Galeotti respinge. Piscitella si riscatta poco dopo, colpo di tacco per il diagonale di Regini, deviato in angolo da Grandi. Secondo tempo e guardate che cosa succede tra il 65esimo e il 69esimo. Errore in uscita di Grandi, ci provano Vano e Laverone, poi sul tiro a botta sicura di Tonelli, salvataggio con il braccio di Sandon. Calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore vicentino. Alla battuta si presenta Sereni che mette direttamente sul fondo. Poco dopo, contatto tra l'attaccante del Rimini e Bellich. Il direttore di gara ravvisa gli estremi per il secondo giallo e pareggia il conto degli espulsi. Squadre in 10 ma non mancano le occasioni. Pennellata di Laverone per il colpo di testa di Regini, fuori di un nulla. Dalla parte opposta, Greco sbaglia il controllo a due passi dalla porta avversaria. A sei minuti dal termine, capolavoro di Laverone per il vantaggio del Rimini. Fucilata del centrocampista di Gaburro e nulla da fare per il portiere Grandi. Sembra fatta per i padroni di casa ma al quarto minuto di recupero, Ieradi firma il pareggio. Gran destro dai 25 metri, Galeotti non ci arriva e si va ai supplementari. Un occasione per parte nell'extra time. Prima il Rimini con Accursi che calcia sull'esterno della rete. Poi il Vicenza con Valietti che manca clamorosamente il bersaglio. Nel finale, Rimini addirittura in 9 per il doppio giallo a Panelli. Non cambia il risultato, si va ai calci di rigore. Dal dischetto, il Vicenza non sbaglia mai, per il Rimini fatali gli errori di Tonelli e Tanasa.