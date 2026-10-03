Il Rimini domina il San Marino ma vince solo di misura | VIDEO

Il gol di Gianluca Maggioli

C'è una squadra che attacca ma non concretizza quanto seminato e un'altra che si difende e prova a fare qualcosa solo nel finale. In estrema sintesi è quello che è successo al Romeo Neri. Rimini – San Marino 1-0 partita sbloccata su palla inattiva al minuto 38 del primo tempo dal difensore centrale Maggioli . Diverse occasioni sprecate dalla squadra di Gadda sempre in controllo ma incapace di chiudere la sfida, e nel finale il San Marino con un paio di ripartenze, che andavano sfruttate meglio, ha rischiato anche di pareggiarla. Troppa differenza tecnica tra le due squadre con un Rimini che procede a punteggio pieno. 6 vittorie in 6 incontri e 18 punti in classifica. Il San Marino resta solo all'ultimo posto con -2. Nell'altro anticipo l'Imolese ha battuto 2-1 il Cava Ronco con i gol di Belcastro su rigore al 35°, pareggio di Martoni al 40°. Ad inizio ripresa decisivo il gol di Tourè.







