Il Rimini domina ma non sfonda: 0-0 con la Vis Pesaro

90 minuti giocati ad una porta sola non bastano al Rimini per uscire dal “Benelli” di Pesaro con 3 punti in tasca. La Vis si barrica dietro e porta a casa un buon pareggio, in ottica salvezza. I ragazzi di Gaburro si fanno vedere per primi al quarto d'ora: Rossetti mette dentro, sponda di Mencagli per il mancino dal limite di Santini che termina a lato. Poi si accende Gabbianelli: missile dalla distanza e palla fuori non di molto. Primo tempo che si chiude con zero tiri in porta da entrambe le parti, ma il Rimini sembra avere qualcosa in più. E continua a mostrarlo nella ripresa, anche se senza successo. Corner di Gabbianelli per l'incornata di Gigli che non inquadra lo specchio.

E' sempre Gabbianelli quello che può accendere la luce da un momento all'altro: il 10 si accentra e calcia, Farroni è attento sul rimbalzo e respinge. Le ultime mischie in area non portano a nulla, Vis-Rimini è solo 0-0: bicchiere mezzo pieno per i marchigiani, mezzo vuoto per i romagnoli che lasciano Pesaro con più di un rammarico.