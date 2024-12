SERIE C Il Rimini esagera e rifila la “manita” al Pontedera I biancorossi di Buscè salgono in classifica generale grazie ad una prestazione maiuscola con il Pontedera battuto 5-1

Severa lezione del Rimini al Pontedera. La squadra di Buscè era attesa dall'esame al Neri, spesso, in questa stagione tabù per i biancorossi, superato brillantemente. Il rigore per aprire la scatola Ladinetti su Cioffi per il direttore di gara ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. Giacomo Parigi non sbaglia settimo centro per l'attaccante, e dopo neanche un quarto d'oro la gara è sbloccata.

Il raddoppio arriva in campo aperto con Cioffi che supera Martinelli, servizio per Garretto che con eleganza batte Tantalocchi in uscita. Non c'è partita. A stretto giro arriva il tris con Cioffi bravo a premiare l'inserimento di Falbo.

Nella ripresa la partita ruota in un minuto. Il Pontedera si costruisce la speranza di riaprirla con il gol su palla inattiva firmato da Pretato, colpo di testa vincente. Neanche il tempo di esultare che Garretto serve Cioffi in verticale e la difesa toscana viene perforata per la quarta volta. Qui si chiude la contesa.

Ma c'è ancora tanto da vedere come il secondo penalty concesso al Rimini: fallo di Pretato su Malagrida. Cambia l'esecutore, tocca a Cernigoi che non trova la porta dagli undici metri. Il pokerissimo o se preferite la “manita” arriva grazie alla doppietta di Garetto. Lezione pesante per il Pontedera, per il Rimini è la seconda vittoria consecutiva e la classifica si fa sempre più interessante. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini – Pontedera 5-1.

