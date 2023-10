SERIE C Il Rimini esonera Raimondi Lo comunica il club biancorosso che in una nota

Il Rimini esonera Raimondi.

Gabriel Raimondi non è più l'allenatore del Rimini. Lo comunica il club biancorosso che in una nota annuncia la risoluzione consensuale del contratto col tecnico argentino ringraziandolo per la grande preparazione e la professionalità dimostrata.

