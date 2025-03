SERIE C Il Rimini “espugna” il Neri con le doppiette di Parigi e Cinquegrano Torna a vincere nel proprio Stadio il Rimini e lo fa battendo il Sestri Levante 4-2

Dopo due sconfitte consecutive intervallate dalla splendida vittoria in Coppa Italia a Gorgonzola contro la Giana Erminio nell'andata della finalissima di Coppa Italia di Serie C, il Rimini ritrova la vittoria anche in campionato con il Sestri Levante.

La sblocca in apertura Giacomo Parigi, l'attaccante biancorosso con il delizioso pallonetto raggiunge la doppia cifra in campionato. Il gol numero 11 per lui arriva a stretto giro, dopo un minuto la doppietta di Parigi, in questo caso non è essente da colpe il portiere del sesti Guadagno, spiana la strada ai biancorossi. Uno-due devastante della squadra di Buscè. Partita decisamente indirizzata, ci prova nel finale di tempo, il match winner di Coppa Cioffi, è un difensore sulla linea di porta a negargli la gioia del gol.

Nella ripresa non c'è solo il controllo del match ma il Rimini trova il tris con Cinquegrano, bravo a sfruttare l'assiste di Megelaitis. Reazione di orgoglio del Sestri, colpo di testa di Nunziatini, Vitali respinge, ma non basta perchè arriva Parravicini che in qualche modo restituisce ambizioni ai liguri. Nulla da fare perchè dopo la doppietta di Parigi arriva anche quella di Cinquegrano, in archivio i tre punti play off. Nel finale arriva anche il gol di Nunziatini ma vale solo per le statistiche. Al Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Sestri Levante 4-2.

