ECCELLENZA 2026-2027 Il Rimini fa sei su sei. Il San Marino resta a -2 ianluca Maggioli decide un derby tra due squadre nettamente diverse dal punto di vista tecnico

C'era una volta un derby colmo di significati tra Rimini e San Marino a cominciare da due Presidenti come Vincenzo Bellavista e Germano De Biagi. I due si sono sempre stimati anche perchè capaci di costruire organici di Serie C di altissima qualità. Ancora nel cuore dei sammarinesi quel derby del 19 gennaio 2003 con la vittoria dei biancoazzurri per 1-2 con i gol di Maniero e Lugnan nel recupero e un sorpasso che resterà nella storia.

Era uno di quei derby che un tempo facevano sognare. Quello di ieri al Romeo Neri ha mostrato una totale differenza tecnica. Da una parte una squadra dominante che ha avuto il demerito di non chiudere la partita lasciandola aperta fino al termine, e nel calcio si sa, questo può diventare anche un grosso rischio. Il Rimini non concretizza quanto seminato si specchia un po' troppo ed è forse questo uno dei difetti più vistosi della squadra di Massimo Gadda. Il gol che ha deciso l'incontro è arrivato su palla inattiva al 38esimo del primo tempo grazie alla stoccata sotto porta del centrale difensivo Gianluca Maggioli.

La vittoria, strameritata, è comunque arrivata, la sesta, sei su sei, bottino pieno e + 4 sull'Imolese con 13 reti all'attivo ed una sola al passivo. Inizio di campionato strepitoso per una squadra una città un ambiente che vogliono lasciare immediatamente questa categoria. Dall'altra parte un San Marino che ha pensato solo a chiudersi per prenderne il meno possibile, e da questo punto di vista obiettivo centrato. Gli ex biancoazzurri, oggi perennemente in maglia gialla, dopo sei turni, non sono riusciti ancora a trovare una vittoria: 2 pareggi e 4 sconfitte a cui va aggiunta la penalizzazione di 4 punti. Un inizio terribile complicato per una squadra retrocessa e che anche in Eccellenza non riesce ad intravvedere la classica luce in fondo al tunnel. Il DS Rino D'Agnelli a cui piacciono le sfide, apprezzato a Rimini, ha davanti a sé, un compito arduo.

Allo stadio Romeno Neri di Rimini, Rimini batte San Marino 1-0.



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