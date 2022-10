Il Rimini gioca 10' e sbanca il Barbetti: Gubbio ko 2-1

Il Rimini gioca solo i primi 10' e tanto basta per espugnare il Barbetti. Il 2-1 sul Gubbio si concretizza tra 4° e 9°, con due conclusioni in angolo basso. Su un errore in appoggio di Bonini, Del Carro recupera e Gabbianelli appoggia a Tonelli che in qualche modo passa in mezzo a tre e imbuca il vantaggio. Al giro dopo invece Pasa fa tunnel su Portanova e serve a centro area Vano, sul suo tentativo di andare da Santini ancora Portanova spazza male e Gabbianelli non perdona. È fatta, da qui in avanti il Rimini sparisce in difesa dello status quo e il Gubbio, pur dominando tutto ciò che segue, incappa nella prima sconfitta del suo campionato e perde il primato, che in attesa del Siena passa a Fiorenzuola e Reggiana. Viceversa il Rimini – 4 vittorie in 5 gare - sorpassa Lucchese e Carrarese e sale al 5° posto, a -1 proprio dagli umbri.

Che incassato il doppio svantaggio iniziano a spingere forte: punizione di Rosaia, Bonini di testa e sul parapiglia Redolfi accorcia da terra, prima però fa carica su Zaccagno e il gol non è buono. Sempre Bonini a lanciare Vazquez, tocco per Mbakogu e Zaccagno deve opporre la parata; Vazquez ci prova a sua volta dal limite, la palla s'abbassa appena troppo tardi. Tocca ad Arena che salta Regini e scarica in porta, senza trovare lo specchio. Quindi l'ennesima punizione, di Rosaia, per la testa di Bonini, la palla sembra dentro e invece Zaccagno fa il miracolo, con lo stesso Bonini a mancare il tap in.

Nella ripresa l'andazzo non cambia ed ecco il tanto agognato accorcio: Arena a liberare in area Vazquez, palla dentro e Pietrangeli, nell'anticipare Mbakogu, infila la sua porta. Il Rimini ora suda freddo e va vicino a vanificare il tutto col pasticcio di Tofanari, Arena riceve a un passo dalla porta e Zaccagno deve anticiparlo in spaccata. Decisiva per la vittoria, perché nel lungo recupero il Gubbio accelera, chiude con un paio di angoli ma non passa e, per la prima volta, china la testa.