Il Rimini ha presentato l'iscrizione al campionato di serie D.

Il Rimini calcio ha depositato la documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie D. L’iscrizione anticipata alla serie D entro il 10 luglio era la condizione necessaria per poter presentare la domanda di ripescaggio in Lega Pro. Anche alla luce delle recenti decisioni assunte dalla Covisoc, ed in attesa dei verdetti definitivi, la società resterà attiva e vigile nella seria valutazione di presentare la richiesta di ripescaggio.

