SERIE C Il Rimini in dieci non va oltre al pareggio con la Torres Biancorossi in vantaggio con Santini, espulso Vano, un gran gol di Sanat firma l'1 a 1

Rimini per rilanciarsi dopo le due sconfitte consecutive, Torres in cerca di continuità dopo il successo interno con il Montevarchi. Gaburro sceglie Santini e Vano come tandem d'attacco, Greco risponde con Scappini e Diakite. Ed è proprio dell'attaccante ivoriano la prima opportunità, sforbiciata al volo e palla non troppo distante dalla porta avversaria. Al primo affondo il Rimini passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, deviazione in mischia di Santini e biancorossi avanti. Nona rete per il capocannoniere del campionato. Ospiti ancora pericolosi al dodicesimo. Suggerimento di Ruocco per Campagna che mette incredibilmente sul fondo. Minuto 17, cartellino giallo per Vano e sarà un ammonizione pesante. Ci prova il Rimini con un colpo di testa di Gigli, palla centrale, blocca Salvato. Sul versante opposto, il tentativo di Antonelli non produce effetti. Al 28esimo, Rimini in dieci. Vano, già ammonito, si scontra fuori area con il portiere Salvato. Il direttore di gara ravvisa il fallo dell'attaccante ed arriva il secondo giallo. La Torres approfitta della superiorità numerica e trova il pareggio proprio allo scadere del primo tempo. La firma è quella di Sanat che spedisce sotto l'incrocio dei pali, il pallone dell'1 a 1. Capolavoro del fantasista di Alfonso Greco e nulla da fare per Zaccagno. Secondo tempo, il Rimini protesta per un presunto fallo di mano sulla conclusione di Rosso ma il direttore di gara fa proseguire. Le occasioni migliori sono però della squadra ospite. Prima con una palla velenosa di Sanat che per poco non sorprende Zaccagno e poi con la gran torsione di Scappini che manca il bersaglio per una questione di centimetri. Gaburro prova a rivoluzionare la squadra, fuori Tanasa, Torelli e Rosso. Dentro Pasa, Piscitella e Sereni ma ci vuole un super Zaccagno per dire di no al sinistro di Sanat. Nel finale, ancora Scappini, ancora di testa, palla fuori sul primo palo. A due minuti dal termine, Salvato sbaglia l'uscita ma Piscitella non ne approfitta e si fa ipnotizzare dal portiere avversario. E' l'ultima emozione al Romeo Neri. Rimini - Torres finisce 1 a 1.

