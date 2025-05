Il Rimini in pieno recupero riacciuffa la Vis e "vede" i quarti

La Vis va avanti, manca il raddoppio, si mette in protezione che è quello che sa fare meno bene e subisce il ritorno del Rimini bravo fin lì a rimanere in partita. Colombi come tiramolla prima su Bove, poi anche a rifinire il lavoro. Il Rimini quando si vede può fare male. Parigi è bravissimo in acrobazia: murato sul destro, si coordina di nuovo e spacca il palo col sinistro. Le squadre di punzecchiano, ancora Colombi per niente facile sulla rimbalzante di Pucciarelli. Subito dopo passa la Vis, dall'angolo ci arriva Bove e nel traffico l'ultimo tocco è quello di Paganini. Un gol che ribalta la situazione, prima dell'intervallo Garetto prova la fucilata dritto per dritto, Vukovic ci salta fuori in due tempi. Ripresa con super Colombi decisivo una volta di più sul sinistro di Paganini. Pesaro va vicino al raddoppio, anzi raddoppia con Cannavò, ma all'origine c'è un fallo di Parigi e l'arbitro dopo consulto Var annulla. I ritmi, buoni fin lì scendono, Colombi ancora smanaccia una palla avvelenata di Di Paola. E quando comincia il recupero arriva la zampata di Lombardi. Controllo eccellente, conclusione millimetrica a togliere il ragno dall'incrocio e un sacco di pensieri in vista del ritorno.