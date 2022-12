SERIE C Il Rimini inciampa, al Neri passa il San Donato (1-2)

Un passo indietro lungo un mese che non cancella il percorso fatto, ma impedisce al Rimini il salto di qualità. Vince a sorpresa il San Donato che un po' se la cerca, un po' se la trova e comunque non la ruba. Telefonata di Gabbianelli all'attento Cardelli, mentre dall'altra parte una palla pazza mette in crisi Galeotti che poi rimedia, reattivo. Rimini che prova senza affondare il colpo, ancora Cardelli su Laverone, poi passa il San Donato con Russo che spinge il contropiede e quando decide di tirare sbaglia la conclusione che però viene addomesticata da Marzierli che in qualche modo la spinge dentro. Colpito, il Rimini ci mette un po' a riorganizzarsi, sbanda. Poi però la tira su prima dell'intervallo, Cardelli si salva su Piscitella, ma a rimbalzo c'è il bomber Santini che non perdona. E prima del riposo altro spavento in area riminese, su Noccioli Galeotti è super. Ripresa il Rimini prova a prendere tutto, ma non è giornata. Santini squilla senza preoccupare Cardelli e quando si va verso il pari, un'altra fiammata ospite spacca la partita. Rossi sforbicia e il quasi omonimo Russo incrocia di prima. Neri gelato. E sfortunato. Come Vano che litiga con il gol. Prima ci si mette un ottimo Cardelli e poi quando sembra l'ora giusta lo respinge la traversa. Per la cura se ne parla anno nuovo.

