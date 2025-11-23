Il Rimini lotta ma non basta: il Carpi vince 2-1

Tra mille difficoltà il Rimini lotta ma – al momento – non basta per racimolare punti in ottica salvezza: per i biancorossi arriva la terza sconfitta consecutiva e la conferma dell'ultimo posto a -5. Dall'altra parte vince, anche se con il brivido, il Carpi di Stefano Cassani che si consolida in piena zona play-off. Partenza a razzo degli emiliani che passano alla prima vera chance costruita: giocatona di Cortesi a sinistra, Vitali respinge il tiro-cross, il più lesto ad arrivare è Stanzani che in tap-in firma l'1-0. Vicino al raddoppio il Carpi con la velenosa punizione di Cortesi – deviata da Bellodi – sulla quale è decisivo Vitali, con una grande parata. La partita potrebbe cambiare a cavallo del quarto d'ora: il Rimini richiede l'intervento dell'FVS per un colpo in area. Dopo la review, il direttore di gara vede la gomitata di Pitti ai danni di Lepri ed estrae il rosso diretto, costringendo il Carpi a giocare in 10 per 75 minuti. Nonostante questo però i padroni di casa non si fermano e raddoppiano, con un gol quasi in fotocopia: ancora Cortesi calcia, ancora Vitali respinge. Cambia solo che sulla ribattuta c'è Sall, ma il finale è lo stesso: 2-0 Carpi e pratica quasi archiviata. Anche se poi esce il Rimini e – in chiusura di frazione – si regala una speranza: Falasco ne lascia sul posto due e ci prova da fuori, la deviazione è decisiva per beffare Sorzi. I romagnoli accorciano le distanze e nella ripresa ci mettono il cuore per cercare il gol del pareggio. Sorzi è attento a dire di no al colpo di testa di D'Agostini poi, al 90' o giù di li, ci pensa ancora il portiere del Carpi – con l'aiuto del palo – a salvare tutto su Lepri. Con sofferenza il Carpi porta a casa un successo importante, il Rimini è a 13 punti dai play-out.







