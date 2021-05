Il Rimini non va oltre al pari con la Bagnolese

Sono trascorsi 14 anni dalla scomparsa di Vincenzo Bellavista . La moglie Leila ha ricevuto un omaggio floreale dal capitano Francesco Scotti e dal Direttore Generale Antonello Sammarco in onore e in ricordo del presidentissimo. Iniziativa dell’attuale Presidente Alfredo Rota.

Rimini per i play off, Bagnolese per la salvezza. Ambrosini non trova la porta, prima minaccia verso la porta di Auregli . Ricciardi assist per Gomis che non arriva a battere a rete . La situazione si ripete poco dopo ancora Ricciardi su punizione respinge la difesa in maglia verde, Vuthaj ci prova ancora, altra risposta, poi Gomis al tiro, trova solo un angolo . Dal corner esce Auregli, fallo su di lui, si accende una mischia, si scaldano gli animi, parapiglia generale, ammoniti Scappi e Gomis . Momento di nervosismo Simoncelli altro spintone ad un avversario, altro giallo, e altra mischia . Poco dopo la mezzora Ricciardi dai 25 metri e gran goal per il numero 30 biancorosso. Giocatore che ha questi colpi. Il Rimini domina il primo tempo che si chiude con altre sue conclusioni quelle di Ambrosini e Lugnan.









Giusto il tempo di tornare in campo e la Bagnolese trova il pari con Davide Calabretti sotto misura. Parità che dura solo 5 minuti : Ambrosini assist per Vuthaj che di testa gira in porta il suo diciottesimo gol stagionale . Reagisce là Bagnolese prima con Capiluppi su punizione, bravo Adorni alla risposta, poi verdi ancora vicini al gol senza trovarlo per pochi centimetri . Di la’ Ambrosini a giro sfera ad un soffio dal palo. In campo Denis Dembacaj classe 2000 pensate alto 2 metri e 5 centimetri e lui ovviamente a spizzare il pallone per la conclusione vincente di Bertozzini e nuovo pareggio . Nel finale il Rimini cerca a tutti i costi la vittoria con Vuthaj ottimo Auregli in angolo poi Casolla appena entrato tutto solo perde il tempo davanti al numero 1 ospite . Doppio giallo per Gomis Rimini in 10 . 7 minuti di recupero il gigante Dembacaj chiede il rigore l’arbitro lascia correre . Al Romeo Neri di Rimini, Rimini - Bagnolese 2-2



Lorenzo Giardi