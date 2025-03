SERIE C Il Rimini parte piano, la Ternana ringrazia (0-1)

Da un match potenzialmente complicato, la Ternana esce partendo forte, segnando in fretta e soffrendo nel finale. Nulla da pare per un Rimini che si è acceso troppo tardi. Cianci la aggiusta per il destro di Curcio che apre e chiude dopo una manciata di minuti. Ma la prima parte è tutta Ternana: Cicerelli recupera, Curcio è clamorosamente solo e clamorosamente fuori. Minuto 21 altra pallissima ospite, Cianci di testa, balzo di Vitali a salvare. Passata la tempesta, il Rimini si presenta: Cioffi da fuori, ma gli esce centrale. Poi è ancora Terni fino all'intervallo col mancino di Corradini vicino al palo e poi con l'infuocato Cicerelli sul quale Vitali chiude alla grande tipo Hockey. Ripresa con la prima parte di conservazione e la seconda nella quale il Rimini leva i tappi e prova a riprenderla. Cioffi in acrobazia trova una deviazione che costringe Vannucchi a saltarci fuori di solo istinto. Ancora Vannucchi serve come il pane agli umbri su Cioffi a giro. Finale col Rimini avanti tutta. In area c'è Leonardi che prova un tocco felpato, ma senza felpa. E in pieno recupero ancora Cioffi a sfondare e puntare il primo palo sul quale mura ancora Vannucchi. Per i biancorossi, partiti troppo tardi, di tempo non ce n'è più.

