SERIE C Il Rimini passa 1-0 a Montevarchi Gigli la sblocca al 3° e al resto ci pensano le parate di Galeotti. I rossoblu, che prendono un palo con Kernezo, scendono all'ultimo posto.

Punizione di Gabbianelli, inserimento di testa di Gigli e dopo 3' il Rimini si è già impacchettato, con l'unica occasione nitida della sua partita, l'1-0 sul Montevarchi. Che da lì in avanti ci prova e riprova ma s'infrange su Galeotti e sul palo, scendendo all'ultimo posto causa colpaccio del San Donato a Fiorenzuola.

Il cross di Lischi per l'incornata appena a lato di Giordani è il primo segno di reazione dei rossoblu. Di nuovo pericolosi subito dopo col destro a giro dal limite di Kernezo, Galeotti vola a respingere. Per il primo tempo è tutto, nella ripresa tempo 30” e Jallow prolunga per il destro defilato di Marcucci, anche quei Galeotti è attento e manda in angolo.

Lo show dell'estremo riminese però è nel prosieguo: Kernezo mette morbido, Giordani non arriva e Jallow va di acrobazia ravvicinata, Galeotti alza sopra la traversa e ripete il tutto anche sulla conclusione da fuori di Marcucci. E ancora vola su un altro destro a giro di Kernezo, qui però gli serve l'aiuto del palo. Il Rimini esulta e resta in zona playoff, mentre il Montevarchi, una sola vittoria in 10 turni, finisce sul fondo.

