SERIE C Il Rimini passa di mano, il Cesena sfoltisce la rosa

Quella che si apre domani sarà la settimana della verità per il Rimini. Che, sistemati gli incartamenti, passerà di mano per poi concentrarsi sul mercato. Un mercato che il diesse Maniero ha cercato di non raffreddare, ma sul quale non poteva intervenire direttamente. Intanto va sistemata la casella dell'allenatore per la quale però non sono attese sorprese. L'accordo con l'argentino Gabriel Raimondi c'è, per cui sarà lui a guidare il nuovo Rimini. Che dovrebbe ripartire dal bomber Santini, da Delcarro che però piace al Cittadella, e dal portiere Zaccagno. Fabio Maistro lascerà la Spal, non in direzione Parma perché quando sembrava tutto fatto si è inserita la Sampdoria e ha dato scacco matto. A Cesena Fabio Artico ha preso il timone delle operazioni con due obiettivi: sfoltire la rosa e migliorarla qualitativamente. Il portiere Minelli, rientrato dal prestito di Bolzano, non rientra nei piani. E' destinato al Pescara. Anche il difensore Kontek non resterà in bianconero, dopo aver giocato a Foggia il girone di ritorno in prestito, potrebbe tornare in rossonero a titolo definitivo. Ceduto Pittarello al Cittadella, percorso inverso invece per l'esterno Donnarumma. Atteso domani l'annuncio. Dopo la bocciatura del Siena da parte del Consiglio Federale, si apre una porta per ripescaggio o riammissione. Il Presidente Federale ha chiarito che in occasione della riunione del 28 luglio verrà stilata la graduatoria delle aventi diritto. Nel frattempo non è ancora chiaro se il Siena farà ricorso.

