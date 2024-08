COPPA ITALIA SERIE C Il Rimini passa il turno di Coppa Italia Con l'Arzignano Chiampo decide un gol di Langella

Tre assenti in casa biancorossa: Gorelli squalificato, Megelaitis non al top e Cernigoi per ragioni di mercato. Il sinistro su punizione del bulgaro Dobrev, Bosseggia alza in angolo. Biancorossi frizzanti, Longobardi radente per l'accorrente Malagrida, Bosseggia con i piedi poi non riesce il tap-in a Giacomo Parigi, ancora straordinario il portiere dell'Arzignano.

Ancora Rimini con la conclusione dalla distanza di Cioffi, si salva ancora l'Arzignano. La sfera deviata genera un calcio d'angolo, colpo di testa in mischia di Longobardi e palla sulla parte esterna del palo. Per vedere l'Arzignano ci vogliono 35 minuti, Bordo con la potenza ma senza precisione.

Ripresa, Parigi su punizione Bosseggia non si fida e alza in corner. Sempre Rimini, Cioffi al servizio, Semeraro da posizione defilata, Bosseggia c'è sempre. Arzignano che bussa due volte con Cariolato, sulla prima chiamata blocca Colombi, sulla seconda il colpo di testa sfiora l'incrocio dei pali. Cioffi sfonda al centro poi lascia partire un destro che non inquadra lo specchio della porta.

Il Rimini merita per le maggiori occasioni create e sul cross perfetto di Longobardi, è assolutamente buona la posizione di Langella che di testa mette dentro nell'angolo opposto. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Arzignano Chiampo 1-0. La squadra di Buscè passa il turno.

