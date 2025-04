Il Rimini pensa già ai playoff, vince il Pontedera 3-0

Il Pontedera stende un Rimini già proiettato alla post season e mette un piede nei playoff. Nella penultima giornata di Serie C, i toscani battono per 3-0 i romagnoli, che sporcano i guanti di Vivoli solo nel recupero, troppo tardi per evitare la sconfitta. La prima occasione coincide già col vantaggio dei padroni di casa. Al 19' Ladinetti lancia Corona, che vince il duello a sportellate con Bellodi, controlla e batte Colombi in uscita bassa. Decimo goal in stagione per lui, undicesimo assist per Ladinetti. Tre minuti dopo il Pontedera sfiora la seconda rete, quando Gaddini serve Scaccabarozzi in area, ma il su destro non centra la porta.

In campo c'è una sola squadra, che al 9' del secondo tempo trova il raddoppio. Perretta, lanciato in profondità sulla destra, mette un cross al bacio per Gaddini. La sua girata, precisa ma non irresistibile, sorprende comunque Colombi, che viene bucato sul primo palo, per il 2-0 del Pontedera. Con i romagnoli che non oppongono resistenza, i toscani sfiorano il 3-0 al 66', ma Gaddini non capitalizza il lancio perfetto di Ladinetti, facendosi chiudere la porta da Colombi in uscita. Al 78', però, la terza rete arriva comunque. Perretta decide di fare tutto da solo e palla al piede lascia sul posto due uomini, arriva al limite e calcia di precisione sul secondo palo. Colombi si tuffa, ma non ci arriva: è 3-0 per il Pontedera. Nel finale, il Rimini ha un tardivo scatto d'orgoglio e crea due occasioni, che però non conducono a nulla.

Vince il Pontedera 3-0. Tre punti fondamentali per i toscani, che restano appaiati al Gubbio, ma davanti agli umbri, e quindi momentaneamente nell'ultima posizione valida per i playoff, grazie agli scontri diretti.