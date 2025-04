SERIE C Il Rimini prepara i playoff, il Campobasso strappa un punto (1-1)

Con i play off nazionali blindati grazie alla Coppa Italia, per il Rimini è un'amichevole o poco più. Il Campobasso invece un punto se lo prende volentieri nella via che porta alla salvezza. D'Angelo gira in Curva Est la prima idea di giornata. Occasione vera invece per il Rimini: Cinquegrano da due passi esalta i riflessi di Forte. Schema dall'angolo, sul tiro cross di Falbo, De Stefano devia in angolo e fa lavorare i raccattapalle che per inciso sono i ragazzi della Titano Academy Under 12. Il tempo si chiude con Ubaldi che lavora bene e scarica una palla che Garetto con il destro manda molto vicino al palo. Ripresa, piove, e i ritmi scendono ulteriormente. La partita vive su una fiammata per parte. La prima porta avanti il Rimini: Cioffi fa correre Gagliano che prima va in verticale poi incrocia sul palo lontano. Passano 3 minuti e succede lo stesso a porta invertita. Stavola è Serra a pescare Bifulco. L'ex fa 1-1 che è un risultato che non disturba troppo il Rimini e accontenta anche il Campobasso.

