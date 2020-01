SERIE C Il Rimini presenta Letizia e Agnello e annuncia altri due acquisti Il DS Pastore conferma gli arrivi del difensore Ambrosini e del centrocampista Remedi.

Come il denaro, il mercato del Rimini non dorme mai. Così la presentazione di Agnello e Letizia è già l'occasione per l'annuncio degli acquisti del difensore Ambrosini – in D al Sondrio ma con lunghi trascorsi in C – e il centrocampista Remedi, 19 presenze e 2 gol nella Giana Erminio. Intanto Pastore porta Agnello e Letizia, immagine quasi da presepe. Entrambi titolari nella vittoria sulla Feralpi, nella quale proprio Letizia ha procurato e trasformato un rigore. Molto cercato, ammette candidamente con l'espressione furba sbandierata per tutta la conferenza. Svincolatosi dal Modena a luglio, Tony viene da due mesi al Bisceglie, col quale ha segnato 2 gol in 4 gare. Sguardo da duro invece per la mezzala Francesco Agnello, ex colonna dell'AlbinoLeffe che prima di domenica non giocava una partita da quasi un anno esatto. Un'astinenza dovuta prima alla pubalgia – con operazione a maggio – e poi alla rottura col presidente dei bergamaschi, con conseguente messa fuori rosa.

Nel servizio le parole di Antonio Letizia e Francesco Agnello, trequartista e centrocampista del Rimini.

