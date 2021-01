SERIE D Il Rimini presenta Ricchiuti “Per me è un sogno che si avvera e sono qui per vincere” "E’ un sogno che si avvera e farò di tutto per meritarmi la fiducia che mi è stata data". Il Direttore Sportivo Pietro Pietro Tamai sceglie la linea soft per rispondere a Mastronicola :”mi dispiace solo quando ha detto che gioivo per le sconfitte"

Non si fa alcun problema Adrian Ricchiuti, questo è quello che voleva e sa benissimo che per farlo deve accettare pregi e difetti di una sfida che lui stesso definisce affascinante. Prima o dopo si deve iniziare e Adrian lo fa, partendo da quella che ormai è casa sua: Rimini. “Dal punto di vista tattico presto – dice in conferenza stampa- vedremo delle variazioni, non subito perchè sono arrivato due giorni fa e non ho tempo di fare stravolgimenti, ma ho una mia idea di calcio che in questo momento vorrei restasse segreta”. Lavorerà con lui Juri Tamburini come vice, e si avvarrà dell'esperienza di Ivano Bonetti nuovo Direttore Tecnico.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Il Direttore Sportivo Pietro Tamai sceglie la linea soft per rispondere a Mastronicola :”mi dispiace solo quando ha detto che gioivo per le sconfitte, chi mi conosce sa che non è possibile perché a questa maglia e a questa società tengo tantissimo. Per me Alessandro Mastronicola è un professionista e tale resta”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: