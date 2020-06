SERIE C Il Rimini proverà a riacciuffare la categoria davanti al Giudice Frattini Come anticipato a RTV, domani ore 15.30 il legale difensore della società biancorossa Cesare Di Cintio sarà sentito dal giudice Frattini. Il Rimini chiede la sospensione della disputata dei play out

In controtendenza a quanto succede solitamente, il Collegio di Garanzia ha fissato l'udienza in merito ai ricorsi depositati lunedì, come anticipato a RTV dal legale difensore del Rimini Calcio Cesare Di Cintio del foro di Bergamo. Domani ore 15.30, in via telematica Di Cintio, discuterà il ricorso da lui stesso presentato davanti alle Sezioni Unite del collegio presieduto dall'ex ministro e giudice Franco Frattini. Due sostanzialmente le richieste. La prima che venga giudicata illegittima la retrocessione del Rimini in Serie d per Covid e non per demerito sportivo. E inoltre verrà chiesta la sospensione della disputa dei play out, e la reintegrazione del Rimini che così potrà giocarsi sul campo la possibilità di restare in categoria.



