SERIE C Il Rimini recrimina ma cade anche in Sardegna con la Torres Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Raimondi

Trasferta Sarda che era cominciata anche molto bene con la punizione di Langella e il puntuale e perentorio colpo di testa del capitano Nicolò Gigli per il vantaggio biancorosso poco prima del 20^ della prima frazione. Ed è un Rimini pimpante quello del primo tempo: Leoncini in mezzo per il colpo di testa dell'altro centrale della difesa Gorelli, il raddoppio è solo sfiorato. Missile di Morra su punizione, l'ex Rimini Andrea Zaccagno reattivo, la respinta finisce sui piedi di Tofanari che da zero metri manda in curva. Rimini sprecone. Scotto, violenta conclusione su punizione, Tofanari alza il gomito e l'arbitro non si fa intimorire dalle vibranti proteste biancorosse, rigore decretato e realizzato da Diakite che batte Edoardo Colombo, anche se il portiere sammarinese aveva intuito. E' sempre l'attaccante 29enne della Costa D'Avorio Adama Diakite a mandare in frantumi le speranze di muovere la classifica della squadra di Raimondi. Il numero 11 rossoblu gira in porta di testa un bel cross dalla sinistra. Colombo non può nulla e Torres al sorpasso. Selvini entrato nella ripresa cerca il palo lungo con il destro ma trova ancora piazzato l'ottimo Zaccagno. Allo Stadio Vanni – Sanna di Sassari, Torres batte Rimini 2-1, zero punti in due partite per la squadra di Raimondi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: