Il Rimini riabbraccia Scott Arlotti. Ufficiale il ritorno dell'attaccante classe '99, che in biancorosso è cresciuto ed è stato tra i protagonisti del doppio salto dall'Eccellenza alla C. Dopo la retrocessione dello scorso anno era passato al Monopoli, dal quale si è svincolato la scorsa settimana dopo 6 presenze e 1 gol. Sembrava fatta per il suo passaggio al Ravenna, invece all'ultimo il giocatore ha declinato e, pur di tornare a casa, ha scelto di scendere di categoria.