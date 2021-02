Il Rimini riparte da Forlì: 1-0 nel derby

Il Rimini del “Mastronicola-bis” rialza la testa nel momento più importante e nella partita più sentita. Scotti e compagni vincono il derby con il Forlì e tornano a sperare nei play-off. Partita bloccata in avvio, le due squadre pensano più a non prendere gol che a farlo. Prima chance per il Forlì solo al 25’: Buonocunto ha spazio per calciare e se lo prende, capitan Scotti si distende e respinge. Il Rimini si difende con ordine, riparte in contropiede e, quando lo fa, fa male: Vuthaj si accentra, se la porta sul mancino e batte De Gori con un colpo da biliardo. I biancorossi passano con il loro bomber, arrivato in doppia cifra. I “Galletti” non ci stanno e provano a rispondere: Gkertsos aspetta la sovrapposizione di Giglietti, Ferrari non riesce a spingerla dentro da pochi passi. Due minuti dopo Giacobbi sale in cielo ma non schiaccia, sfera alta sopra la traversa.









Nella ripresa il Rimini ha 3 nitide palle per il 2-0: Vuthaj lascia sul posto Sabato e spara sul primo palo, De Gori in angolo. Dal corner successivo Pupeschi raccoglie ma calcia alto da ottima posizione. Chiude, infine, il destro strozzato di Ambrosini e tenuto lì da De Gori dopo una bella azione in ripartenza di Simoncelli. Dall’altra parte il Forlì protesta in maniera veemente per una trattenuta in area ai danni di Ballardini ma il direttore di gara lascia correre e allontana dal terreno di gioco Ivan Graziani, una bandiera da queste parti ed ora componente dello staff di Angelini. I “Galletti”, peró, non hanno più le forze di reagire e il Rimini nel finale continua ad essere sprecone: Nigretti di testa alle stelle, qualche istante dopo brivido con il retropassaggio di Gkertsos che passa sotto le gambe di De Gori. Anche Viti prova a sorprendere tutti da corner ma la difesa salva alla grande sulla linea, poco cambia però. Il derby é biancorosso, sponda riminese.