SERIE D Il Rimini riparte da Mastronicola e Tamai Presentati ufficialmente il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo

E' nato nel giro di 24 ore il Rimini, stagione 2020/2021. Il tempo necessario per passare dalle dimissioni di Alfio Pelliccioni, all'annuncio del nuovo allenatore, Alessandro Mastronicola e del nuovo direttore sportivo, Pietro Tamai. Un progetto nuovo, probabilmente meno ambizioso di quello precedente ma che Mastronicola non ha esitato un attimo ad accettare. Un ritorno a casa per il tecnico biancorosso cosi come per Pietro Tamai, che nonostante un infortunio alla spalla, non ha voluto mancare alla prima conferenza stampa della nuova stagione. Ci sarà molto da lavorare per costruire una squadra che possa recitare un ruolo da protagonista. Al momento ci sono la passione e l'entusiasmo di chi la maglia biancorossa c'è la stampata sulla pelle e non è un dettaglio da poco. Intanto Mastronicola torna sulla polemica con la Savignanese, chiedendo pubblicamente scusa alla sua vecchia società.

Nel video l'allenatore Alessandro Mastronicola



