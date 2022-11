SERIE C Il Rimini riparte, vittoria per 1 a 0 sul campo della Recanatese Dopo oltre un mese, torna alla vittoria la squadra di Marco Gaburro

Allo stadio "Helvia Recina" di Macerata si affrontano due neopromosse come Recanatese e Rimini. Padroni di casa reduci dalla brillante vittoria di Gubbio, romagnoli in flessione con solo 3 punti nelle ultime 5 giornate. Si comincia con un diagonale debole di Santini, facile preda del portiere Fallani. Al secondo tentativo il Rimini fa centro.

Bella iniziativa di Piscitella e cross perfetto per lo stacco di Del Carro che sovrasta tutti e deposita in rete il pallone del vantaggio. Terzo centro in campionato per il centrocampista biancorosso. La reazione della Recanatese con il colpo di testa di Carpani che centra la traversa poi Ferrante non riesce a ribadire in rete. Poco prima del riposo, gran sinistro di Ferretti, palla centrale, blocca Zaccagno.

Secondo tempo ed è ancora decisivo il portiere del Rimini, bravo ad opporsi al destro di Zammarchi, ottimamente servito da Sbaffo. Zaccagno non si fa sorprendere dalla punizione di Sbaffo mentre sul versante opposto, Tonelli da ottima posizione, non trova la porta di Fallani. Nel finale, un altro tentativo di Zammarchi bloccato dal solito Zaccagno e poi il secondo giallo a Santini, che salterà la super sfida di domenica con la Reggiana. Al Rimini basta un gol di Del Carro per riassaporare il gusto della vittoria e soprattutto tornare prepotentemente in zona play-off.

