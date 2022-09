Il Rimini riparte, vittoria per 2 a 0 in casa dell'Entella

Gaburro rivoluziona il Rimini dopo la sconfitta nel derby e si presenta sul campo dell'Entella con 5 novità. Il portiere Zaccagno, Panelli e Regini in difesa, Pasa a centrocampo e Sereni in attacco. Novità anche nell'Entella con Zappella a destra, Paolucci in cabina di regia mentre in avanti c'è Merkaj al fianco di Faggioli. Alla prima vera opportunità, il Rimini passa in vantaggio. Splendido suggerimento di Gabbianelli per il puntuale inserimento di Sereni che con un delizioso tocco morbido, infila la porta di De Lucia. Primo centro in campionato per l'ex attaccante dell'Ancona. La reazione ligure con il diagonale di Faggioli che non trova la porta di Zaccagno.

L'Entella prova a fare la partita ma le occasioni migliori sono tutte del Rimini. Gran destro di Rossetti destinato all'incrocio, De Lucia è semplicemente strepitoso nel salvarsi in angolo. Sul versante opposto non è da meno Zaccango che si oppone cosi, al destro di Tascone. Secondo tempo, il Rimini potrebbe chiuderla con Santini, bravo De Lucia a respingere con i piedi. L'Entella non ci sta, Rada per l'esterno di Zamparo, bravo e attento Zaccagno a salvarsi in due tempi. Ad un quarto d'ora dal termine, il Rimini mette il sigillo sui tre punti. De Lucia sbaglia l'uscita e perde palla, in agguato c'è Santini che firma il 2 a 0. Biancorossi che potrebbero addirittura dilagare al novantesimo. Pallonetto millimetrico di Tonelli, appena alto. Il Rimini vince e convince in casa dell'Entella e manda un bel segnale a tutto il campionato.