SERIE C Il Rimini riprende la Torres in dieci e a tempo scaduto Rimini – Torres 1-1. Diakite per i sardi, Parigi per i biancorossi

Lunch Match molto interessante quello tra il Rimini e la Torres. I sardi hanno necessità di strappare un risultato positivo per continuare ad inseguire da vicino il Pescara capolista che ricordiamo deve recuperare una partita con il Milan Futuro. Torres propositiva e capace di sfruttare gli spazi: chiude bene Colombi sulla conclusione ravvicinata. E' un segnale che il Rimini non coglie. Difesa completamente ferma su una palla lenta che arriva da dietro, Varela Djamanca approfitta degli imbarazzi difensivi biancorossi per servire l'indisturbato Diakite e vantaggio Torres.

Ripresa, grande idea per Cernigoi taglio perfetto, il centroavanti si divora il pareggio con un sombrero che non va a buon fine. Spinge il Rimini ancora Cernigoi, questa volta di testa, l'ex Zaccagni non si fa sorprendere. Quando Fiorini commette fallo a gamba alta e l'arbitro estrae il secondo giallo, sono in tanti a pensare che per la squadra di Buscè non c'è speranza. Rimini in dieci ma capace di reagire molto bene. Cinquegrano vicinissimo al pareggio. Dall'altra parte è Djamanca a cercare il gol che chiuderebbe la contesa, ma così non è, vicino, non basta. La partita resta aperta e al minuto 90 Parigi con questo straordinario gesto tecnico rimette in piedi i biancorossi. Risultato tutto sommato giusto, un grande punto per il Rimini considerato come si erano messe le cose.

Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini – Torres 1-1.

