SERIE C Il Rimini saluta Eyango. Haveri è del Torino ma resta in Romagna fino a giugno Michele Vano e Matteo Rossetti saltano la Virtus Entella per squalifica

E' il Giugliano Calcio la regina di questa prima parte di mercato. La squadra campana allenata da Raffaele Di Napoli attualmente occupa la nona posizione in classifica con 28 punti in Serie C Girone C, ma a giudicare dai movimenti vuole risalire per mantenere I play off. Bis di acquisti per il Giuliano, si tratta del centrocampista del Rimini classe 2001 Steeve – Mike Eyango. Contratto fino a giugno con opzione per il prossimo. Per il francese arrivato nell'estate del 2022 in romagna un passaggio breve a Rimini: 6 presenza in campionato, l'ultima domenica al Manuzzi di Cesena. Dall'Avellino l'esperto difensore Gennaro Scognamiglio. Il 36enne ha firmato un biennale con il Giugliano. Fatta per il terzino sinistro Kevin Haveri al Torino.

La buona notizia per il Rimini è che l'accordo prevede che il laterale albanese resti agli ordini di Gaburro fino a giugno, prima di raggiungere I granata per il ritiro in vista della prossima stagione. Per Haveri contratto che lo lega al Torino fino al giugno del 2026. Niente Virtus Entella per l'attaccante Michele Vano e il centrocampista Matteo Rossetti, entrambi squalificati dal giudice sportivo. Partita che si gioca sabato al Romeo Neri alle 14.30 L'Alessandria annuncia il centrocampista centrale Luca Guidetti. 36enne arriva dal San Giuliano City a titolo definitivo.

