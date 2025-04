Il Rimini sbanca Pesaro e si prepara alla notte di Coppa

Tutto pronto per la grande notte di Coppa Italia di martedi con un Rimini che ci arriva con il vento in poppa grazie alla vittoria tutt'altro che scontata con la Vis Pesaro. E' un rigore molto contestato dalla squadra di Buscè ad aprire una partita fino a li bloccatissima con occasioni solo potenziali da una parte e dall'altra. La Vis verticalizza per Okoro che salta Gorelli e va a terra. L'arbitro senza troppe esitazioni concede il calcio di rigore. Proteste vibranti del centrale del Rimini che nell'occasione viene anche ammonito.

Di Paola dal dischetto sblocca un primo tempo che senza l'episodio sembrava incanalato verso lo 0-0. Tuttavia nel recupero su azione d'angolo la Vis dimentica completamente Ubaldi che ha la ghiotta occasione per ripristinare la parità, ma la sfera termina alta sulla traversa. Per Ubaldi il gol è solo rimandato, passano cinque minuti della ripresa e ben servito dall'ex Sassuolo Cinquegrano, scarica in porta il pareggio. Ma non è finita perchè il Rimini assesta un uno-duo terrificante che manda KO la Vis l'ultimo tocco è di Fiorini. Partita ribaltata.

Nel finale la gara si innervosisce e a farne le spese è l'attaccante della Vis Okoro pizzicato a sgomitare oltre il lecito e scatta il rosso diretto. Vis Pesaro anche in 10. Vola Colombi a dissinnescare la punizione di Di Paola, poi il Rimini va anche ad un passo dal tris in contropiede con Conti, ma sarebbe stato troppo. Dopo 7 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine dell'incontro. Al Benelli di Pesaro, Rimini batte Vis Pesaro 2-1. Non ci poteva essere viatico migliore per i biancorossi in vista della finalissima di Coppa Italia di martedì sera contro la Giana Erminio.