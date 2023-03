SERIE C Il Rimini sbatte sul palo e si accontenta di un punto con la Torres È uno 0-0 con diverse occasioni quello tra Torres e Rimini. Alla fine il punto accontenta entrambe

Muove la classifica il Rimini che va a cogliere un punto in Sardegna con la Torres e resta dentro la griglia play off. Sardi pericolosi in apertura: contatto in area tra Laverone e Ruocco che accende le proteste dei padroni di casa, l'arbitro lascia proseguire. Urso dalla distanza palla che prende l'effetto, bravo Zaccagno a recuperare la posizione e bloccare. Sempre Torres, Saporiti si fa tutto il campo in velocità, poi prova ad incrociare con il sinistro e la sfera esce non di molto. Sempre sulla sinistra arrivano le insidie per la squadra di Gaburro, Ruocco si accentra e fa partire la conclusione, respinge Zaccagno. Si vede il Rimini sul piazzato, svetta Pietrangeli, sfera ad un soffio dal palo. Liviero dal limite dell'area, la sfera gira ma non come avrebbe voluto il numero 7 rossoblu. Sempre Torres, break di Saporiti, Zaccagno predilige, in questo caso, la sostanza allo stile. Rimini vicinissimo al vantaggio con Sandri, il sinistro è velenoso, ma va a spegnersi sul palo. Momento propizio Rimini, Santini calcia due volte, sulla prima trova il muro rossoblu, sulla seconda indirizza fuori. Allo Stadio Vanni Sanna di Sassari, Torres – Rimini 0-0.

