Il Rimini scappa la Reggiana lo riprende al 92°

La prestazione dell'arbitro inciderà in questo incontro, e le sbavature della terna cominciano subito dopo 50 secondi. Sul taglio dentro per Pellegrini in netta posizione irregolare, Pietrangeli lo stende, Monaldi di Macerata fischia il rigore ma dimentica che Pellegrini è più avanti di un metro rispetto alla linea difensiva biancorossa. A mettere le cose apposto pensa Zaccagno che blocca facilmente il penalty calciato malissimo da Rosafio. Prova a farsi perdonare il numero 7 di Diana, ma il suo sinistro puntuale finisce sull'esterno della rete. Braccio largo e per Laezza scatta il primo giallo, fallo su Biondi. Sventola di Guglielmotti da lontano, sfera ad un metro dal palo. Sempre Rosafio sulla sinistra, Pellegrini ruba il tempo e gira di testa, largo. Punizione di Cigarini, tocca Rozzio, il pallone tocca la parte alta della traversa. Delcarro invita Santini a tornare al gol, tutto solo rimandato. Collo pieno del centroavanti in questi casi si dice, l'ha colpita troppo bene. Come dicevamo solo rimandato l'appuntamento, perchè un pallone che sembrava morto, viene lavorato benissimo da Biondi, che serve un cioccolatino al centroavanti solo da scartare e mettere in porta. Rimini avanti e sono 15 per Claudio Santini. Ripresa secondo giallo per Laezza, più o meno stessa dinamica della prima, e Reggiana che resta anche in 10 uomini. Piscitella per Sandri, piazzato, Venturi in angolo. Dal corner la palla sfila, arriva Santini e Venturi tiene in corsa la Reggiana. Stessa cosa di là dove Hristov impegna sempre sulla palla inattiva Zaccagno. Incredibile Tonelli, può servire a sinistra o a destra i compagni liberi, decide per un rigore in movimento ed alza troppo la mira. Fallo da tergo di Biondi, rosso diretto, ma molto più giallo che rosso. Quando Delcarro avvia il contropiede, scarica su Laverone poi la va a riprendere per scaricarla dentro di testa, l'impresa sembra davvero vicina. 2-0 e qualcuno pensa perchè i biancorossi non giocano sempre con questa determinazione. La Reggiana però non molla, colpo di testa di Varela che apre ad un finale thriller. Minuto 92 Guglielmotti, Varela di tacco Guglielmotti, gol pazzesco e curva granata che si infuoca. Succede di tutto Guglielmotti grande protagonista espulso anche lui. 4 gol, 3 espulsi, un rigore sbagliato. Una delle più belle e combattute partite dell'intero girone. Al Romeo Neri di Rimini, Rimini – Reggiana 2-2